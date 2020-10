Spezia, Italiano: «Parma di valore. Siamo fiduciosi per il futuro» (Di sabato 24 ottobre 2020) Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Parma Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Parma. Parma – «È chiaro che è stata una settimana diversa, non è stato facile per noi, abbiamo dovuto modificare il programma degli allenamenti e fare il ritiro forzato. Questo non deve distrarci in vista di una partita così importante come quella di Parma. Abbiamo cercato di prepararla come sempre, con grande attenzione e concentrazione. Ci dobbiamo adeguare a queste situazioni. Stiamo facendo tutto il possibile per onorare il campionato, sapevamo delle difficoltà iniziali e ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Vincenzo, allenatore dello, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro ilVincenzo, allenatore dello, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il– «È chiaro che è stata una settimana diversa, non è stato facile per noi, abbiamo dovuto modificare il programma degli allenamenti e fare il ritiro forzato. Questo non deve distrarci in vista di una partita così importante come quella di. Abbiamo cercato di prepararla come sempre, con grande attenzione e concentrazione. Ci dobbiamo adeguare a queste situazioni. Stiamo facendo tutto il possibile per onorare il campionato, sapevamo delle difficoltà iniziali e ...

