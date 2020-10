Speranza, convocazione d'urgenza del Cts prima del bollettino. Sfondata la soglia? (Di sabato 24 ottobre 2020) Il ministro Roberto Speranza ha convocato il Comitato tecnico scientifico per il pomeriggio di sabato 24 ottobre. La riunione è quantomai urgente, alla luce del fatto che si attende un bollettino ancora da record di contagi: ieri erano stati oltre 19mila, oggi la sensazione è che si possa sfondare per la prima volta quota 20mila. Questo perché singole regioni come Veneto e Toscana hanno già comunicato un incremento importante dei casi giornalieri: sono rispettivamente 1.729 e 1.526, con il coronavirus che non sembra affatto intenzionato ad arrestare la sua corsa, anche perché le misure dei due Dpcm firmati finora da Giuseppe Conte sono risultate già vecchie rispetto alla reale situazione epidemiologica, che viaggia sempre con 2-3 settimane di anticipo. Le Regioni infatti sono pronte a far valere ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Il ministro Robertoha convocato il Comitato tecnico scientifico per il pomeriggio di sabato 24 ottobre. La riunione è quantomai urgente, alla luce del fatto che si attende unancora da record di contagi: ieri erano stati oltre 19mila, oggi la sensazione è che si possa sfondare per lavolta quota 20mila. Questo perché singole regioni come Veneto e Toscana hanno già comunicato un incremento importante dei casi giornalieri: sono rispettivamente 1.729 e 1.526, con il coronavirus che non sembra affatto intenzionato ad arrestare la sua corsa, anche perché le misure dei due Dpcm firmati finora da Giuseppe Conte sono risultate già vecchie rispetto alla reale situazione epidemiologica, che viaggia sempre con 2-3 settimane di anticipo. Le Regioni infatti sono pronte a far valere ...

