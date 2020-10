Sondaggi politici, la Lega riprende quota. Crolla il M5S, il centrodestra si conferma maggioranza (Di sabato 24 ottobre 2020) Il Movimento 5 Stelle continua la sua inesorabile discesa, mentre la Lega recupera qualcosa dopo settimane di calo. Sono questi i dati più interessanti che emergono dall’ultima Supermedia elaborata da YouTrend per AGI. Il Carroccio, dopo un lungo periodo amaro, recupera qualcosa: il partito guidato da Matteo Salvini passa dal 24,3% di due settimane fa … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 24 ottobre 2020) Il Movimento 5 Stelle continua la sua inesorabile discesa, mentre larecupera qualcosa dopo settimane di calo. Sono questi i dati più interessanti che emergono dall’ultima Supermedia elaborata da YouTrend per AGI. Il Carroccio, dopo un lungo periodo amaro, recupera qualcosa: il partito guidato da Matteo Salvini passa dal 24,3% di due settimane fa … L'articolo NewNotizie.it.

fanpage : Sondaggi politici, per gli italiani seconda ondata Covid è colpa di Conte e dei ministri - LegaSalvini : SONDAGGI POLITICI/ LEGA SALE AL 24,6%, FDI 'STACCA' IL M5S. 62% NON VUOLE LOCKDOWN - PollariDaniele : RT @Linkiesta: Oltre ai sondaggi, c'è un altro modo per capire gli orientamenti politici della gente: è l’analisi semantica, condotta attra… - christianrocca : RT @Linkiesta: Oltre ai sondaggi, c'è un altro modo per capire gli orientamenti politici della gente: è l’analisi semantica, condotta attra… - amattioli58 : Sondaggio di Pagnoncelli -