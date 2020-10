Sondaggi politici elettorali oggi 24 ottobre 2020, comunali Roma: a sorpresa Bertolaso stacca Calenda e Raggi (Di sabato 24 ottobre 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 24 ottobre 2020: ultimissimi dati Sondaggi politici elettorali – È una vera e propria sorpresa quella emersa negli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati in vista delle comunali di Roma, in programma nel 2021. Nonostante i candidati del centrosinistra e del centrodestra non siano ancora stati ufficializzati, infatti, l’istituto Index Research ha comunque deciso di realizzare per il programma Piazzapulita una rilevazione proponendo agli intervistati tre nomi: il sindaco uscente Virginia Raggi del M5S, che ha già annunciato la sua ricandidatura, Carlo ... Leggi su tpi (Di sabato 24 ottobre 2020)24: ultimissimi dati– È una vera e propriaquella emersa negli ultimielaborati in vista delledi, in programma nel 2021. Nonostante i candidati del centrosinistra e del centrodestra non siano ancora stati ufficializzati, infatti, l’istituto Index Research ha comunque deciso di realizzare per il programma Piazzapulita una rilevazione proponendo agli intervistati tre nomi: il sindaco uscente Virginiadel M5S, che ha già annunciato la sua ricandidatura, Carlo ...

