Simona Ventura, salta il matrimonio con Giovanni Terzi: la decisione (Di sabato 24 ottobre 2020) La conduttrice Simona Ventura è ormai pronta a ritornare su Rai 2 alla conduzione di un programma che sembrerebbe promettere scintille. La notizia che in questi giorni sta circolando, però, riguarda il suo matrimonio con Giovanni Terzi che è saltato. Scopriamo subito cosa sia successo. decisione obbligata Simona Ventura e Giovanni Terzi avrebbero dovuto pronunciare … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

GianfrancoSanni : @Simo_Ventura @GiusCandela Brava simona...questo dovrebbe però valere per TUTTI... si son massacrate Persone su p… - zazoomblog : Simona Ventura rimanda il matrimonio con Giovanni Terzi non sarebbe come sognavano (Foto) - #Simona #Ventura… - GiusCandela : @Simo_Ventura Non ha prezzo, grazie Simona. - itsmefrancit : @goldturningblue Sì, al GF vip insieme a Clemente Russo. Avevano detto qualcosa di orribile su Simona Ventura se non sbaglio... - LVerdegiglio : @axxocean o una Simona Ventura -

