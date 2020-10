Simona Ventura rimanda il matrimonio con Giovanni Terzi, non sarebbe come sognavano (Foto) (Di sabato 24 ottobre 2020) A causa del Covid Simona Ventura e Giovanni Terzi non si sono ancora sposati e la coppia ha deciso di rimandare il matrimonio ancora una volta (Foto). come tanti altri anche loro desiderano vivere una favola nel giorno delle loro nozze. Terzi ha spiegato alla rivista Vero che se non fosse per questo maledetto virus sarebbero già sposati ma è chiaro che non hanno alcuna fretta, non sono dei ragazzini, convivono da tempo, per loro attendere tempi migliori è la scelta più saggia. Non hanno alcuna intenzione di festeggiare un matrimonio con le mascherine e così per Simona Ventura e Giovanni Terzi le nozze ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 24 ottobre 2020) A causa del Covidnon si sono ancora sposati e la coppia ha deciso dire ilancora una volta ().tanti altri anche loro desiderano vivere una favola nel giorno delle loro nozze.ha spiegato alla rivista Vero che se non fosse per questo maledetto virusro già sposati ma è chiaro che non hanno alcuna fretta, non sono dei ragazzini, convivono da tempo, per loro attendere tempi migliori è la scelta più saggia. Non hanno alcuna intenzione di festeggiare uncon le mascherine e così perle nozze ...

La coppia ha deciso di posticipare le nozze in programma: "Se non ci fosse stato il Covid saremmo già sposati. Ma noi vogliamo una festa vera, senza mascherine", ha spiegato il giornalista ...

La coppia ha deciso di posticipare le nozze in programma: "Se non ci fosse stato il Covid saremmo già sposati. Ma noi vogliamo una festa vera, senza mascherine", ha spiegato il giornalista ...