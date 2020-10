Siccome Sei è il nuovo singolo di Giordana Angi atteso a novembre (Di sabato 24 ottobre 2020) Il nuovo singolo di Giordana Angi è Siccome Sei. Il brano è atteso in radio e in tutte le piattaforme digitali e di streaming dal 20 novembre, a distanza di qualche mese da Amami Adesso, che aveva pubblicato nel corso della partecipazione ad Amici Speciali. Per Siccome Sei, Giordana Angi ritroverà Antonio Iammarino, che compare anche tra gli autori di Casa e in quelli di Accetto Miracoli, brano apripista dell’ultimo album di Tiziano Ferro. Siccome Sei arriva a oltre un anno dal suo più recente disco di inediti, Voglio Essere Tua, che ha destinato al mercato dopo la partecipazione ad Amici Di Maria De Filippi. Il singolo anticipa anche il ... Leggi su optimagazine (Di sabato 24 ottobre 2020) IldiSei. Il brano èin radio e in tutte le piattaforme digitali e di streaming dal 20, a distanza di qualche mese da Amami Adesso, che aveva pubblicato nel corso della partecipazione ad Amici Speciali. PerSei,ritroverà Antonio Iammarino, che compare anche tra gli autori di Casa e in quelli di Accetto Miracoli, brano apripista dell’ultimo album di Tiziano Ferro.Sei arriva a oltre un anno dal suo più recente disco di inediti, Voglio Essere Tua, che ha destinato al mercato dopo la partecipazione ad Amici Di Maria De Filippi. Ilanticipa anche il ...

