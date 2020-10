Si va verso la chiusura di bar ristoranti e negozi alle 18, tutto il giorno la domenica (Di sabato 24 ottobre 2020) Il nuovo bollettino del Covid-19 – quasi 20mila positivi e 151 morti – sembra aver provocato l’accelerazione nel governo, come si legge dal corriere.it. Non solo nel governo visto che Conte ha sentito i capi di maggioranze ma anche di opposizione. Stasera dovrebbe essere varato un nuovo dpcm. Da lunedì dovrebbero chiudere alle 18 bar, ristoranti e negozi, con la libertà di spostamento per i cittadini. Bar, ristoranti e gelaterie chiusi la domenica e i festivi. Al tavolo massimo quattro persone. Niente feste, al chiuso o all’aperto. Dovrebbero chiudere cinema, teatri, sale da concerto, sale bingo gioco e scommesse, palestre e piscine. Non si sa se sarà reintrodotto il divieto di spostamento tra le Regioni. Dovrebbe essere «fortemente raccomandato a ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 ottobre 2020) Il nuovo bollettino del Covid-19 – quasi 20mila positivi e 151 morti – sembra aver provocato l’accelerazione nel governo, come si legge dal corriere.it. Non solo nel governo visto che Conte ha sentito i capi di maggioranze ma anche di opposizione. Stasera dovrebbe essere varato un nuovo dpcm. Da lunedì dovrebbero chiudere18 bar,, con la libertà di spostamento per i cittadini. Bar,e gelaterie chiusi lae i festivi. Al tavolo massimo quattro persone. Niente feste, al chiuso o all’aperto. Dovrebbero chiudere cinema, teatri, sale da concerto, sale bingo gioco e scommesse, palestre e piscine. Non si sa se sarà reintrodotto il divieto di spostamento tra le Regioni. Dovrebbe essere «fortemente raccomandato a ...

