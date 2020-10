Sesso vietato anche nelle coppie stabili, Bassetti contro Pregliasco: ma quale fai-da-te... (Di sabato 24 ottobre 2020) Ma davvero il Sesso nelle coppie stabili sarebbe vietato per non beccarsi il coronavirus? La bomba autoerotica sganciata dal virologo Fabrizio Pregliasco a Un giorno da pecora fa discutere. "Il guaio è che anche il nostro familiare può essere in qualche modo asintomatico", ha detto Pregliasco invitando all'astinenza o a "pratiche onanistiche". Insomma, arrangiatevi. A contrastare la teoria del collega è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. "Credo che il Sesso tra conviventi sia giusto da farsi perché fa bene alla salute, fa bene all'organismo e fa bene alla psiche, e in questo momento noi abbiamo ... Leggi su iltempo (Di sabato 24 ottobre 2020) Ma davvero ilsarebbeper non beccarsi il coronavirus? La bomba autoerotica sganciata dal virologo Fabrizioa Un giorno da pecora fa discutere. "Il guaio è cheil nostro familiare può essere in qualche modo asintomatico", ha dettoinvitando all'astinenza o a "pratiche onanistiche". Insomma, arrangiatevi. A contrastare la teoria del collega è Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. "Credo che iltra conviventi sia giusto da farsi perché fa bene alla salute, fa bene all'organismo e fa bene alla psiche, e in questo momento noi abbiamo ...

redsox442542 : RT @francescatotolo: Prossimamente, #Pregliasco ci consiglierà come masturbarci in modo sicuro. #COVID19 #coronavirus - Antonio_MSI : RT @francescatotolo: Prossimamente, #Pregliasco ci consiglierà come masturbarci in modo sicuro. #COVID19 #coronavirus - ilarysotgiu1 : RT @francescatotolo: Prossimamente, #Pregliasco ci consiglierà come masturbarci in modo sicuro. #COVID19 #coronavirus - 73rv : RT @francescatotolo: Prossimamente, #Pregliasco ci consiglierà come masturbarci in modo sicuro. #COVID19 #coronavirus - mtama2112 : RT @francescatotolo: Prossimamente, #Pregliasco ci consiglierà come masturbarci in modo sicuro. #COVID19 #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Sesso vietato Coronavirus, sesso a rischio anche nelle coppie. Il virologo Pregliasco consiglia astinenza o fai-da-te Il Tempo Nomi vietati nel mondo: quali sono e perché

Quali sono i nomi vietati nel mondo e perché: le curiosità sul perché non puoi chiamare il tuo bambino in un determinato modo.

Coronavirus, sesso a rischio anche nelle coppie. Il virologo Pregliasco consiglia astinenza o fai-da-te

Anche l'amore è vietato ai tempi del coronavirus perché i rischi si corrono anche, e soprattutto, sotto le lenzuola. E se l'Olanda consiglia di trovarsi un compagno di letto stabile per superare il ...

Quali sono i nomi vietati nel mondo e perché: le curiosità sul perché non puoi chiamare il tuo bambino in un determinato modo.Anche l'amore è vietato ai tempi del coronavirus perché i rischi si corrono anche, e soprattutto, sotto le lenzuola. E se l'Olanda consiglia di trovarsi un compagno di letto stabile per superare il ...