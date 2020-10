Serve un patto europeo per la casa per risolvere la crisi degli affitti cari e degli appartamenti vuoti (Di sabato 24 ottobre 2020) L’accesso alla casa rappresenta un problema per molti cittadini europei. Lo aveva dimostrato nell’ottobre 2019 il rapporto biennale curato dall’Housing Europe Observatory, che fotografa la condizione abitativa in Europa, e l’emergenza sanitaria ha ulteriormente evidenziato l’urgenza di una strategia dell’Unione in materia di alloggi sociali a prezzi accessibili. Nonostante la politica abitativa sia di competenza degli Stati membri, un progetto d’azione comunitario aiuterebbe le regioni e le città europee a prepararsi in modo coerente alle iniziative del Green Deal per l’edilizia e del Pilastro europeo dei diritti sociali. Si tratta di interventi che incentivano rispettivamente gli investimenti sostenibili e l’interesse alle pari opportunità, a ... Leggi su linkiesta (Di sabato 24 ottobre 2020) L’accesso allarappresenta un problema per molti cittadini europei. Lo aveva dimostrato nell’ottobre 2019 il rapporto biennale curato dall’Housing Europe Observatory, che fotografa la condizione abitativa in Europa, e l’emergenza sanitaria ha ulteriormente evidenziato l’urgenza di una strategia dell’Unione in materia di alloggi sociali a prezzi accessibili. Nonostante la politica abitativa sia di competenzaStati membri, un progetto d’azione comunitario aiuterebbe le regioni e le città europee a prepararsi in modo coerente alle iniziative del Green Deal per l’edilizia e del Pilastrodei diritti sociali. Si tratta di interventi che incentivano rispettivamente gli investimenti sostenibili e l’interesse alle pari opportunità, a ...

uffailnick1 : @emanuelefelice2 @pdnetwork @domanigiornale Non ho letto, posso solo commentare il titolo Sono decenni di 'patti' t… - GabrieleIuvina1 : @Matte_Schiavon Primo. Il governo ha messo nero su bianco che il mes non ha condizionalità: CdM del 7.7 approvazion… - FerroniFranco : STOP #greenwashing della riforma PAC post 2020 #FutureofCAP X #cambiamoaagricoltura serve vera transizione ecologic… - qubrizio : RT @mrctrdsh: Nuovo umile suggerimento per @CarloCalenda. Al Pd serve un alibi per strapparsi dai grillini: sono le primarie. Rispondi Ok,… - tal_Marco : RT @mrctrdsh: Nuovo umile suggerimento per @CarloCalenda. Al Pd serve un alibi per strapparsi dai grillini: sono le primarie. Rispondi Ok,… -

Ultime Notizie dalla rete : Serve patto Eurizon, Perissinotto: Serve patto per risparmiatori più consapevoli Il Messaggero Mes, Zingaretti "Serve chiarezza, no a bandierine di partito"

Mes, Zingaretti "Serve chiarezza, no a bandierine di partito" ROMA (ITALPRESS) - "Noi riteniamo utile accedere al Mes, lo si può fare piu' rapidamente del Recovery Fund e forse a ...

Serve un patto europeo per la casa per risolvere la crisi degli affitti cari e degli appartamenti vuoti

Cento città, regioni e gli eurodeputati hanno proposto un piano per fronteggiare la crisi abitativa e tutelare il territorio, ma la competenza è degli Stati membri . Intanto l’Unione ha già messo a pu ...

Mes, Zingaretti "Serve chiarezza, no a bandierine di partito" ROMA (ITALPRESS) - "Noi riteniamo utile accedere al Mes, lo si può fare piu' rapidamente del Recovery Fund e forse a ...Cento città, regioni e gli eurodeputati hanno proposto un piano per fronteggiare la crisi abitativa e tutelare il territorio, ma la competenza è degli Stati membri . Intanto l’Unione ha già messo a pu ...