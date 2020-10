Serve un patto europeo per la casa per risolvere la crisi degli affitti cari e degli appartamenti vuoti

Leggi su linkiesta

(Di sabato 24 ottobre 2020) L’accesso allarappresenta un problema per molti cittadini europei. Lo aveva dimostrato nell’ottobre 2019 il rapporto biennale curato dall’Housing Europe Observatory, che fotografa la condizione abitativa in Europa, e l’emergenza sanitaria ha ulteriormente evidenziato l’urgenza di una strategia dell’Unione in materia di alloggi sociali a prezzi accessibili. Nonostante la politica abitativa sia di competenzaStati membri, un progetto d’azione comunitario aiuterebbe le regioni e le città europee a prepararsi in modo coerente alle iniziative del Green Deal per l’edilizia e del Pilastrodei diritti sociali. Si tratta di interventi che incentivano rispettivamente gli investimenti sostenibili e l’interesse alle pari opportunità, a ...