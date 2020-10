Serie tv Netflix giugno 2020: calendario uscite e trame principali (Di sabato 24 ottobre 2020) Serie tv Netflix 2020: anche per questo mese il catalogo della nota piattaforma di streaming si arricchisce di tantissimi nuovi show tv e film. Ecco il calendario delle principali uscite Serie tv Netflix: il calendario delle uscite a giugno 2020 Dal primo giugno saranno disponibili su Netflix le prime due stagioni di Al passo con i Kardashian, il reality con al centro le vicende della nota famiglia americana legata al mondo dello showbiz. Il 2 giugno invece è il giorno d’uscita della quarta stagione del teen drama Tredici: i tormentati studenti del liceo americano Liberty High sono arrivati all’ultimo anno. ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 24 ottobre 2020)tv: anche per questo mese il catalogo della nota piattaforma di streaming si arricchisce di tantissimi nuovi show tv e film. Ecco ildelletv: ildelleDal primosaranno disponibili sule prime due stagioni di Al passo con i Kardashian, il reality con al centro le vicende della nota famiglia americana legata al mondo dello showbiz. Il 2invece è il giorno d’uscita della quarta stagione del teen drama Tredici: i tormentati studenti del liceo americano Liberty High sono arrivati all’ultimo anno. ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Netflix Barbari, la serie TV Netflix sull'antica Roma QUOTIDIANO.NET Star Trek: Discovery 3 – Recensione del secondo episodio

Netflix ha appena pubblicato il secondo episodio della terza stagione di Star Trek: Discovery, intitolato Far from Home, lontano da casa. Ecco la nostra ...

Mindhunter, la serie è troppo costosa e forse "non tornerà più": lo dice David Fincher

Brutte notizie per tutti i fan di Mindhunter, la straordinaria serie crime Netflix sviluppata da David Fincher, perché proprio il regista e creatore dello show ha rivelato nel corso di una ...

