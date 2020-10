Serie C, Viterbese bloccata in aeroporto in attesa dell’esito dei tamponi. Lo sfogo del presidente: “Situazione assurda” (Di sabato 24 ottobre 2020) Disavventura per la Viterbese Calcio. Clamorosa vicenda quella vissuto dalla Vibonese Calcio, bloccata all’aeroporto di Fiumicino a poche ore dal suo imbarco per Vibo Valentia e costretta a raggiungere la meta in pullman. Proprio mentre la squadra era intenta a raggiungere la Calabria, tre casi di positività al Covid-19 riscontrati nel gruppo squadra e 7 tamponi non ancora non analizzati, hanno impedito alla squadra sia l’imbarco che il ritorno a casa. A complicare ulteriormente la paradossale situazione, un ritardo dell’azienda designata all’analisi dei tamponi, che hanno inizialmente impedito alla squadra di partire per Vibo Valentia. Solo una volta appresa la negatività degli ultimi tamponi, la Viterbese ha potuto lasciare ... Leggi su mediagol (Di sabato 24 ottobre 2020) Disavventura per laCalcio. Clamorosa vicenda quella vissuto dalla Vibonese Calcio,all’di Fiumicino a poche ore dal suo imbarco per Vibo Valentia e costretta a raggiungere la meta in pullman. Proprio mentre la squadra era intenta a raggiungere la Calabria, tre casi di positività al Covid-19 riscontrati nel gruppo squadra e 7non ancora non analizzati, hanno impedito alla squadra sia l’imbarco che il ritorno a casa. A complicare ulteriormente la paradossale situazione, un ritardo dell’azienda designata all’analisi dei, che hanno inizialmente impedito alla squadra di partire per Vibo Valentia. Solo una volta appresa la negatività degli ultimi, laha potuto lasciare ...

