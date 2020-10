Serie C | l’iniziativa di Eleven Sports | tutte le gare della 7a giornata visibili gratuitamente

Leggi su mediagol

(Di sabato 24 ottobre 2020) Settimane da incubo pere di conseguenza per gli abbonati alla piattaforma streaming che trasmette il campionato diC.Tantissimi i disservizi che non hanno permesso ai tifosi di tantissime squadre di usufruire del servizio, un qualcosa di davvero grave considerando che la maggior parte degli stadi sono chiusi a causa dell'emergenza Covid 19. I vertici dinegli ultimi giorni hanno confermato di aver subito un potente attacco informatico che ha mandato in tilt il sistema, intanto però propongono il programma del weekend gratuito per tutti e confermano la trasmissione di cinque partite sulla pagine Facebook.