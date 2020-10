(Di sabato 24 ottobre 2020) È arrivata la decisione della LegaB, la partita fra, in programma inizialmente oggi alle 15:00. La sfida è stata ufficialmentea seguito delle vicende legate all'emergenza coronavirus che ha colpito anche in queste ore le società.Di seguito il comunicato con la decisione di rinviare la gara: "Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, constatato l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria in corso; sentite le Società interessate; tenuto conto dell’art. 28.2 dello Statuto LNPB; dispone il rinvio della gara V., valida per la 5ª giornata di andata del CampionatoBKT 2020/2021, programmata ...

alfrancesconi : #COVID__19 Rinviata Entella #Venezia serie B positivi due giocatori delle squadre @VeneziaFC_IT - ItaSportPress : Serie B, Entella-Venezia rinviata - - TuttoMercatoWeb : Entella-Venezia, il comunicato ufficiale: gara rinviata al 14 novembre alle ore 15:00 - rosina_70 : RT @BabboleoNews: #Serie B A poche ore dal calcio d'inizio salta Entella-Venezia. Un caso di Covid tra i lagunari e i tempi ristretti per… - BabboleoNews : #Serie B A poche ore dal calcio d'inizio salta Entella-Venezia. Un caso di Covid tra i lagunari e i tempi ristrett… -

Avrebbero dovuto scendere in campo oggi, sabato 24 ottobre, alle 15.00 ma la Lega di Serie B ha ufficializzato il rinvio della partita fra Virtus Entella e Venezia, valida per la 5a giornata di ...CHIAVARI - Esame difficile per la Virtus Entella e Tedino, che inseguono ancora la prima vittoria in campionato. A Chievari arriva il lanciatissimo Venezia di Zanetti, che staziona in alta classifica ...