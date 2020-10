Serie B | emergenza Coronavirus | ufficialmente rinviata Entella-Venezia

Leggi su mediagol

(Di sabato 24 ottobre 2020) Nuovi cambiamenti per il programma del quinto turno diB.Pochi istanti fa è arrivata la decisione della LegaB, la sfida, in programma inizialmente oggi alle 15:00, è stataa seguito delle vicende legate all’che ha colpito anche in queste ore le due società.B, Ascoli: Nikola Ninkovic coinvolto in un grave incidente stradaleDi seguito, il comunicato in questione.“Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, constatato l’aggravarsi dell’sanitaria in corso; sentite le Società interessate; tenuto conto dell’art. 28.2 dello Statuto LNPB; dispone il rinvio ...