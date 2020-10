Serie A, probabili formazioni 5ª giornata (Di sabato 24 ottobre 2020) ROMA - Coppe archiviate è di nuovo tempo di Serie A . Ieri il 3-3 tra Sassuolo e Torino , oggi tre gli anticipi: alle 15 Atalanta-Sampdoria , alle 18 Genoa-Inter e alle 20,45 Lazio-Bologna . Domani il ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 ottobre 2020) ROMA - Coppe archiviate è di nuovo tempo diA . Ieri il 3-3 tra Sassuolo e Torino , oggi tre gli anticipi: alle 15 Atalanta-Sampdoria , alle 18 Genoa-Inter e alle 20,45 Lazio-Bologna . Domani il ...

SkySport : Probabili formazioni di Juventus-Verona - MomentiCalcio : #SerieA, le probabili formazioni: torna #Insigne, #Juve con #Dybala-#Morata, #Inter con #Eriksen - sportli26181512 : Diretta Genoa-Inter ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni: Conte sfida Maran per ritrovar… - ansacalciosport : Serie A, le probabili formazioni. Apre Sassuolo-Torino, chiude lunedì Milan-Roma | #ANSA - junews24com : Chiellini assente in Juve-Verona: Pirlo ha già in mente il sostituto - -