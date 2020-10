Serie A, il piano della Lega Calcio per allargare le liste: i dettagli (Di sabato 24 ottobre 2020) Si lavora all’allargamento delle liste giocatori per le 20 squadre di Serie A: ecco il piano della Lega Calcio La Lega Calcio sta lavorando ad un progetto per allargare le liste delle 20 squadre di Serie A come misura per tutelare le società in caso di positività al coronavirus. Come riferisce Corriere dello Sport, la Lega è disposta a rivedere alcuni parametri. Nello specifico si sta valutando l’ipotesi di aumentare il limite dei 17 giocatori cosiddetti liberi, ovvero quelli che non sono cresciuti in un vivaio italiano oppure nel vivaio del club. Si pensa di offrire alle squadre la possibilità di inserire 3 oppure 5 giocatori, uno scenario che ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Si lavora all’allargamento dellegiocatori per le 20 squadre diA: ecco ilLasta lavorando ad un progetto perledelle 20 squadre diA come misura per tutelare le società in caso di positività al coronavirus. Come riferisce Corriere dello Sport, laè disposta a rivedere alcuni parametri. Nello specifico si sta valutando l’ipotesi di aumentare il limite dei 17 giocatori cosiddetti liberi, ovvero quelli che non sono cresciuti in un vivaio italiano oppure nel vivaio del club. Si pensa di offrire alle squadre la possibilità di inserire 3 oppure 5 giocatori, uno scenario che ...

ma_liguori : RT @pianetagenoa: Serie A, 3-3 pirotecnico tra Sassuolo e Torino - - ParmaLiveTweet : Serie A, il programma di oggi: apre l'Atalanta alle 15 - MottaRberto : @Aba_Tweet @MMmarco0 PIANO NAZIONALE 2014 2018 - PrincipessaDemo : @ZM_Zuzana Vediamo dove ci porterà questa serie ?? però piano piano non voglio promo per impazzire prima del tempo ?????????? - Mediagol : #Catania, il progetto di Joe Tacopina: un piano da 25 milioni per il ritorno in Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Serie piano Serie A, il piano della Lega Calcio per allargare le liste: i dettagli Calcio News 24 Serie A, il piano della Lega Calcio per allargare le liste: i dettagli

Si lavora all’allargamento delle liste giocatori per le 20 squadre di Serie A: ecco il piano della Lega Calcio La Lega Calcio sta lavorando ad un progetto per allargare le liste delle 20 squadre di ...

PRONOSTICI SERIE A/ Previsioni e quote: la Dea è favorita, 5^ giornata

Pronostici Serie A: le quote e le previsioni per le partite della 5^ giornata del campionato 2020-21. Sono ben tre gli anticipi di sabato 24 ottobre.

Si lavora all’allargamento delle liste giocatori per le 20 squadre di Serie A: ecco il piano della Lega Calcio La Lega Calcio sta lavorando ad un progetto per allargare le liste delle 20 squadre di ...Pronostici Serie A: le quote e le previsioni per le partite della 5^ giornata del campionato 2020-21. Sono ben tre gli anticipi di sabato 24 ottobre.