Sergio Ramos: «È stata un'opportunità per rivendicare noi stessi. Il rigore è netto»

Sergio Ramos, difensore e capitano del Real Madrid, ha parlato dopo la vittoria contro il Barcellona.

«È stata un'opportunità per rivendicare noi stessi. Abbiamo affrontato questa gara speciale con grande entusiasmo, a prescindere dalle condizioni fisiche. Non c'era bisogno di rimpiangere il passato perché le sconfitte si verificano in tutte le stagioni. Siamo molto felici di aver ottenuto i tre punti in questa gara. Questa vittoria ci fa molto bene emotivamente, siamo riusciti a lasciare da parte le critiche e ad andare avanti. Le due squadre hanno giocato con grande rispetto, il ...

Il Real affonda il Barça al Camp Nou: 3-1

La stellina Ansu Fati non basta al Barcellona per aggiudicarsi il 'Clasico' contro il Real Madrid, che vince sul terreno del Camp Nou (3-1) e dà un calcio alla crisi, dopo le due sconfitte consecutive ...

