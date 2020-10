Scuola, famiglie di nuovo in piazza contro la Dad (FOTO) (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Una nuova protesta pacifica di genitori ed insegnanti contro la chiusura delle scuole in presenza si è tenuta questa mattina in piazza Amendola sotto la prefettura di Salerno. Già in programma prima della comunicazione del presidente De Luca di un possibile nuovo lockdown, la manifestazione, organizzata già la scorsa settimana, quando si era svolto un analogo flash mob, ha deciso di tenersi comunque oggi, continuando a contestare l’ordinanza 79. “Con le misure rigorose chieste alla scuole, tra l’altro comunicate dopo molto tempo, non si comprenda perché la Scuola, tra termometri, distanziamento, banchi monoposto, venga considerata a rischio. C’è stato uno sforzo tremendo, dai dirigenti al personale Ata, per adeguare la ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Una nuova protesta pacifica di genitori ed insegnantila chiusura delle scuole in presenza si è tenuta questa mattina inAmendola sotto la prefettura di Salerno. Già in programma prima della comunicazione del presidente De Luca di un possibilelockdown, la manifestazione, organizzata già la scorsa settimana, quando si era svolto un analogo flash mob, ha deciso di tenersi comunque oggi, continuando a contestare l’ordinanza 79. “Con le misure rigorose chieste alla scuole, tra l’altro comunicate dopo molto tempo, non si comprenda perché la, tra termometri, distanziamento, banchi monoposto, venga considerata a rischio. C’è stato uno sforzo tremendo, dai dirigenti al personale Ata, per adeguare la ...

