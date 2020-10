Scontri Napoli, il ministro Lamorgese: “Violenza inaccettabile” (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Massima condanna da parte del ministro dell’interno, Luciana Lamorgese, per le violenze di ieri a Napoli che: “nulla hanno a che fare con le forme di dissenso civile e con le legittime preoccupazioni degli imprenditori e dei lavoratori legate alla difficile situazione economica”. Le scene provenienti da Napoli, che hanno fatto il giro dei principali media nazionali ed internazionali, hanno profondamente indignato le autorità locali e nazionali. Dopo le dichiarazioni di Matteo Mauri, viceministro all’Interno con delega alla Pubblica Sicurezza, che ha evidenziato il carattere di premeditazione in alcune fasi degli Scontri di ieri, sono seguite quelle del ministro: “Sono ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Massima condanna da parte deldell’interno, Luciana, per le violenze di ieri ache: “nulla hanno a che fare con le forme di dissenso civile e con le legittime preoccupazioni degli imprenditori e dei lavoratori legate alla difficile situazione economica”. Le scene provenienti da, che hanno fatto il giro dei principali media nazionali ed internazionali, hanno profondamente indignato le autorità locali e nazionali. Dopo le dichiarazioni di Matteo Mauri, viceall’Interno con delega alla Pubblica Sicurezza, che ha evidenziato il carattere di premeditazione in alcune fasi deglidi ieri, sono seguite quelle del: “Sono ...

SkyTG24 : Il nostro inviato @paolofratter e i nostri operatori Vincenzo Triente e Fabio Giulianelli sono stati aggrediti a… - repubblica : Napoli, manifestanti in strada nella prima notte di coprifuoco, scontri davanti alla Regione - matteorenzi : Le immagini di ieri sera degli scontri a Napoli fanno male, molto male. La mia solidarietà agli agenti e ai giornalisti feriti - Fi0nda : RT @Ilconservator: Scontri a Napoli per media e partiti la colpa è — Camorra — Centri sociali — Anarchici — Black Block — Forz… - Kibalcic : RT @MessinaMarco: Facile derubricare gli scontri di ieri asserendo che ci sia dietro la camorra. La verità è che in un' economia precaria e… -