Scontri a Napoli, Salvini: "Violenza da condannare ma italiani stufi dell'incapacità del Governo" (Di sabato 24 ottobre 2020) "La violenza deve essere condannata, sempre, comunque e dovunque. Attaccando poliziotti e giornalisti non si risolve nessun problema, si commette un reato. Punto". Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, in merito agli Scontri andati in scena a Napoli in protesta contro la prossima ordinanza del governatore Vincenzo De Luca. "È evidente che la confusione, i ritardi, l'impreparazione e l'incapacità del governo (cosa hanno fatto in tutti questi mesi? Giocato con monopattini e banchi con le rotelle?) stanno esasperando milioni di cittadini perbene in tutta Italia. Non è possibile che la cura sia peggiore del male" ha aggiunto Salvini.

