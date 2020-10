Scontri a Napoli, due arresti della Digos per la guerriglia in centro (Di sabato 24 ottobre 2020) Due persone sono state arrestate dalla Digos per gli Scontri tra forze dell’ordine e manifestanti che si sono verificati nella tarda serata di ieri a Napoli. Si tratta di due persone, già note alle forze dell’ordine per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, del quartiere Vasto. Al momento gli inquirenti della Procura sono impegnati a raccogliere informazioni sull’accaduto per delineare un quadro piu’ chiaro di quanto accaduto in città, in particolare nelle immediate vicinanze della sede della Regione Campania, dove c’à stato un fitto lancio di oggetti che hanno colpito Polizia e Carabinieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 24 ottobre 2020) Due persone sono state arrestate dallaper glitra forze dell’ordine e manifestanti che si sono verificati nella tarda serata di ieri a. Si tratta di due persone, già note alle forze dell’ordine per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, del quartiere Vasto. Al momento gli inquirentiProcura sono impegnati a raccogliere informazioni sull’accaduto per delineare un quadro piu’ chiaro di quanto accaduto in città, in particolare nelle immediate vicinanzesedeRegione Campania, dove c’à stato un fitto lancio di oggetti che hanno colpito Polizia e Carabinieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Scontri Napoli Fanpage – Guerriglia urbana a Napoli: dietro gli scontri spuntano ultras, clan storici ed esponenti dell’estrema destra

Ieri sera la protesta dei napoletani contro il lockdown è sfociata in vera e propria guerriglia urbana. Secondo i colleghi di “Fanpage” tutto quello che è accaduto in città la scorsa notte non è ...

Mauri: a Napoli azioni non spontanee ma preordinate

Così il Vice Ministro dell’interno con delega alla Pubblica Sicurezza, Matteo Mauri, sull'aggressione alle Forze dell’ordine compiuta a Napoli questa notte. Durante le fasi degli scontri decine di ...

