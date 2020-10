Scontri a Napoli contro il coprifuoco, inviato di SkyTg24 aggredito in diretta | VIDEO (Di sabato 24 ottobre 2020) Centinaia di persone questa notte si sono riversate per le strade di Napoli per protestare contro il coprifuoco e le restrizioni anti-Covid annunciate dal governatore Vincenzo De Luca. Tra cori, striscioni e fumogeni, si sono vissuti momenti piuttosto concitati. SkyTg24 stava seguendo in diretta le proteste quando il giornalista Paolo Fratter e il suo operatore sono stati spinti e malmenati da alcuni partecipanti al corteo. Mentre stava raccontando in diretta la protesta dal lungomare di Napoli, il cronista è stato avvicinato da alcune persone che gli hanno alzato le mani contro, spingendolo contro il cofano di una vettura. Il giornalista ha provato a far ragionare i suoi aggressori, ma alla ... Leggi su tpi (Di sabato 24 ottobre 2020) Centinaia di persone questa notte si sono riversate per le strade diper protestareile le restrizioni anti-Covid annunciate dal governatore Vincenzo De Luca. Tra cori, striscioni e fumogeni, si sono vissuti momenti piuttosto concitati.stava seguendo inle proteste quando il giornalista Paolo Fratter e il suo operatore sono stati spinti e malmenati da alcuni partecipanti al corteo. Mentre stava raccontando inla protesta dal lungomare di, il cronista è stato avvicinato da alcune persone che gli hanno alzato le mani, spingendoloil cofano di una vettura. Il giornalista ha provato a far ragionare i suoi aggressori, ma alla ...

