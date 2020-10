Santo del Giorno 24 Ottobre | Sant’Antonio Maria Claret

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 24 ottobre 2020) Ildel24è Sant’Antonio. Sacerdote catalano che fu vescovo di Cuba nel 1800, combatté strenuamente contro le ingiustizie e il malcostume nel clero, oltre ad occuparsi in prima persona delle persone più disagiate. Ovviamente, un siffatto comportamento non poteva non provocargli delle inimicizie ed il vescovo scampò miracolosamente ad un attentato. Abilissimo oratore, a supporto della sua opera evangelizzatrice non esitò ad adoperare tutti gli strumenti che la modernità gli metteva a disposizione, principalmente la stampa. Conosciamolo meglio: vediamo chi era e perché è tanto importante.del24: chi era Sant’Antonio ...