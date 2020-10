Sampdoria, Osti: «Ferrero non vuole vendere il club. Ramirez? Vedremo» (Di sabato 24 ottobre 2020) Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Atalanta Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Atalanta. SERIE A – «L’anno scorso siamo partiti molto male, quest’anno siamo partiti meglio anche se la sconfitta contro il Benevento è arrivato inaspettata ma ci ha fatto capire le cose erano diverse da come le pensavamo». Ramirez – «Ha un contratto in scadenza come altri alla Sampdoria. È il primo anno che succede. Può essere uno stimolo per loro per trovare una riconferma ma anche per noi come società per capire se il futuro sarà ancora insieme». CESSIONE ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Carlo, direttore sportivo della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Atalanta Carlo, direttore sportivo della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Atalanta. SERIE A – «L’anno scorso siamo partiti molto male, quest’anno siamo partiti meglio anche se la sconfitta contro il Benevento è arrivato inaspettata ma ci ha fatto capire le cose erano diverse da come le pensavamo».– «Ha un contratto in scadenza come altri alla. È il primo anno che succede. Può essere uno stimolo per loro per trovare una riconferma ma anche per noi come società per capire se il futuro sarà ancora insieme». CESSIONE ...

