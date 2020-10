Samp show, tris all'Atalanta e aggancio in classifica (Di sabato 24 ottobre 2020) Ranieri centra la seconda vittoria di fila in campionato. A cadere è un'altra vittima illustre. Dopo la Lazio tocca all'Atalanta. Finisce 3-1 e i blucerchiati agganciano i nerazzurri al terzo posto in ... Leggi su leggo (Di sabato 24 ottobre 2020) Ranieri centra la seconda vittoria di fila in campionato. A cadere è un'altra vittima illustre. Dopo la Lazio tocca all'. Finisce 3-1 e i blucerchiati agganciano i nerazzurri al terzo posto in ...

infoitsport : Commisso show: 'Chiesa non ha fatto la cosa giusta. Iachini? Con la Samp uno schifo” - sportli26181512 : Commisso show: 'Chiesa non ha fatto la cosa giusta. Iachini? Con la Samp uno schifo”: Commisso show: 'Chiesa non ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Samp show Samp show, tris all'Atalanta e aggancio in classifica Il Messaggero Atalanta Sampdoria, Gasperini pensa a Miranchuk: il punto

La prestazione in Champions League è un segnale importante per Gasperini anche in vista del match contro la Sampdoria. Il Corriere dello Sport titola "L'Atalanta cala il poker in Champions: Gasperini ...

L’Atalanta la chiude con Muriel: la Sampdoria riceve il messaggio – VIDEO

Anche Luis Muriel a segno nello show dell'Atalanta in Champions League: 3 a 0 e partita chiusa in Danimarca, ora testa alla Sampdoria ...

La prestazione in Champions League è un segnale importante per Gasperini anche in vista del match contro la Sampdoria. Il Corriere dello Sport titola "L'Atalanta cala il poker in Champions: Gasperini ...Anche Luis Muriel a segno nello show dell'Atalanta in Champions League: 3 a 0 e partita chiusa in Danimarca, ora testa alla Sampdoria ...