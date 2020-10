Salernitana-Ascoli, probabili formazioni e dove vederla (Di sabato 24 ottobre 2020) Salernitana-Ascoli si gioca alle ore 14:00 allo stadio Arechi Quinta giornata di campionato per la Serie B, che torna in campo dopo il turno infrasettimanale. Allo stadio Arechi di Salerno si affrontano Salernitana-Ascoli. Le due squadre vivono un buon momento di forma e sono pronte a darsi battaglia per ottenere i tre punti. Situazione di classifica La Salernitana di Castori ha iniziato molto bene la stagione e si trova a 8 punti in classifica dopo 4 giornate. È la prima inseguitrice della coppia di testa formata da Empoli e Cittadella, prime a 10 punti. Cammino regolare finora per i granata con 2 vittorie e 2 pareggi e miglior attacco del campionato con otto reti segnate (come il Cittadella). Per i campani è la prima di due partite consecutive da giocare in casa (alla prossima ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 ottobre 2020)si gioca alle ore 14:00 allo stadio Arechi Quinta giornata di campionato per la Serie B, che torna in campo dopo il turno infrasettimanale. Allo stadio Arechi di Salerno si affrontano. Le due squadre vivono un buon momento di forma e sono pronte a darsi battaglia per ottenere i tre punti. Situazione di classifica Ladi Castori ha iniziato molto bene la stagione e si trova a 8 punti in classifica dopo 4 giornate. È la prima inseguitrice della coppia di testa formata da Empoli e Cittadella, prime a 10 punti. Cammino regolare finora per i granata con 2 vittorie e 2 pareggi e miglior attacco del campionato con otto reti segnate (come il Cittadella). Per i campani è la prima di due partite consecutive da giocare in casa (alla prossima ...

FootballtipsNG : Serie B, Salernitana vs Ascoli, PREDICTION: 3 - 1 - Ghanabettips : Serie B, Salernitana vs Ascoli, PREDICTION: 3 - 1 - jackpotKE : Serie B, Salernitana vs Ascoli, PREDICTION: 3 - 1 - MySASoccerTips : Serie B, Salernitana vs Ascoli, PREDICTION: 3 - 1 - PicenoTime : Ascoli Calcio, Pulcinelli: ''Salernitana molto forte, dimostriamo il nostro valore'' -