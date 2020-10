Ryan Reynolds compie 44 anni. Gli auguri della moglie Blake Lively esilaranti come sempre (Di sabato 24 ottobre 2020) Blake e Ryan insieme nella gioia Il 23 ottobre Ryan Reynolds ha festeggiato il suo 44esimo compleanno. come promesso, anche questa volta la moglie Blake Lively lo ha fatto sorridere. “1) Chi è questa anima pia che sceglie la torta di compleanno? 2) Quale “specie animale” mangia la torta senza prima spegnere le candeline? Ryan Reynolds ecco chi! Buon compleanno. Sinceramente non posso credere che siamo ancora sposati!” I due hanno festeggiato in famiglia insieme alle loro tre figlie James, Inez e Betty, mangiando delle torte fatte in casa. LA COPPIA PIÙ AMATA DI HOLLYWOOD Blake Lively e Ryan Reynolds, ... Leggi su 361magazine (Di sabato 24 ottobre 2020)insieme nella gioia Il 23 ottobreha festeggiato il suo 44esimo compleanno.promesso, anche questa volta lalo ha fatto sorridere. “1) Chi è questa anima pia che sceglie la torta di compleanno? 2) Quale “specie animale” mangia la torta senza prima spegnere le candeline?ecco chi! Buon compleanno. Sinceramente non posso credere che siamo ancora sposati!” I due hanno festeggiato in famiglia insieme alle loro tre figlie James, Inez e Betty, mangiando delle torte fatte in casa. LA COPPIA PIÙ AMATA DI HOLLYWOOD, ...

