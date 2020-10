Rugby, Sei Nazioni 2020: l’Irlanda travolge l’Italia e balza in testa alla classifica (Di sabato 24 ottobre 2020) L’Irlanda si aggiudica il match contro l’Italia valido per il Sei Nazioni 2020 di Rugby con il punteggio di 50-17. La partita, in programma lo scorso marzo e rinviata a causa della pandemia, ha rispettato il pronostico della vigilia, con gli irlandesi che in pochi minuti hanno preso il controllo del match. L’Irlanda passa così al comando della classifica, mentre l’Italia rimane all’ultimo posto. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH La cronaca del match. Gli uomini di Franco Smith hanno iniziato bene con un calcio di punizione trasformato da Garbisi (3′). Dopo pochi minuti però è arrivata la meta di Stander (7′), seguita dal rigore (8′) e dal calcio di punizione messi a segno da Sexton, che hanno portato i padroni di casa sul 10-3. Al 30′ è ... Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) L’Irlanda si aggiudica il match contro l’Italia valido per il Seidicon il punteggio di 50-17. La partita, in programma lo scorso marzo e rinviata a causa della pandemia, ha rispettato il pronostico della vigilia, con gli irlandesi che in pochi minuti hanno preso il controllo del match. L’Irlanda passa così al comando della, mentre l’Italia rimane all’ultimo posto. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH La cronaca del match. Gli uomini di Franco Smith hanno iniziato bene con un calcio di punizione trasformato da Garbisi (3′). Dopo pochi minuti però è arrivata la meta di Stander (7′), seguita dal rigore (8′) e dal calcio di punizione messi a segno da Sexton, che hanno portato i padroni di casa sul 10-3. Al 30′ è ...

