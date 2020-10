Rugby, Paolo Garbisi al debutto in Nazionale: “Sta succedendo tutto molto, molto in fretta” (Di sabato 24 ottobre 2020) Il Sei Nazioni 2020 di Rugby prevede oggi una nuova trasferta per la Nazionale, questa volta in Irlanda: a Dublino, alle ore 16.30 italiane, il match si preannuncia importantissimo, se non decisivo, per evitare la casella zero alla voce punti fatti. La sfida è in programma all’Aviva Stadium e tra gli azzurri scenderà in campo Paolo Garbisi, che ha concesso un’intervista al “Corriere dello Sport“. debutto per lui in azzurro: “Sta succedendo tutto molto, molto in fretta: il Sei Nazioni Under 20 a febbraio, il lockdown, poi il debutto in Pro14 e la chiamata della Nazionale. Neanche nei miei sogni più sfrenati. Ragionassi ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) Il Sei Nazioni 2020 diprevede oggi una nuova trasferta per la, questa volta in Irlanda: a Dublino, alle ore 16.30 italiane, il match si preannuncia importantissimo, se non decisivo, per evitare la casella zero alla voce punti fatti. La sfida è in programma all’Aviva Stadium e tra gli azzurri scenderà in campo, che ha concesso un’intervista al “Corriere dello Sport“.per lui in azzurro: “Stain fretta: il Sei Nazioni Under 20 a febbraio, il lockdown, poi ilin Pro14 e la chiamata della. Neanche nei miei sogni più sfrenati. Ragionassi ...

ilmessaggeroit : RT @alfredo_gavazzi: Congratulazioni a Paolo Ricci Bitti, firma storica del rugby italiano, per aver ricevuto ieri dal Presidente CONI @gio… - acimbrico : RT @alfredo_gavazzi: Congratulazioni a Paolo Ricci Bitti, firma storica del rugby italiano, per aver ricevuto ieri dal Presidente CONI @gio… - Federugby : RT @alfredo_gavazzi: Congratulazioni a Paolo Ricci Bitti, firma storica del rugby italiano, per aver ricevuto ieri dal Presidente CONI @gio… - alfredo_gavazzi : Congratulazioni a Paolo Ricci Bitti, firma storica del rugby italiano, per aver ricevuto ieri dal Presidente CONI… - DatWeirdFox : Bellissima partita di Rugby oggi al San Paolo per #Romero #NapoliAtalanta -