Rugby femminile, Sei Nazioni 2020: Italia battuta in trasferta dall'Irlanda (Di sabato 24 ottobre 2020) L'Irlanda supera l'Italia 21-7 nel recupero della quarta giornata del Sei Nazioni femminile 2020 di Rugby. Non sono bastati i primi entusiasmanti venti minuti alle ragazze di Andrea Di Giandomenico per espugnare l'Energia Park di Dublino nel recupero della quarta gara del Sei Nazioni femminile. La Nazionale rientrerà nella notte a Roma sullo stesso volo charter degli uomini. Domenica 1 novembre le attende la sfida all'Inghilterra, in programma al "Lanfranchi" di Parma, per sfatare il tabù: la squadra inglese è l'unica europea a non essere mai stata battuta dall'Italdonne.

