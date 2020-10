Roma Teatro Alessandrino nel Parco Palatucci | approvato progetto di riqualificazione

(Di sabato 24 ottobre 2020) È statodalla Giunta Capitolina ilesecutivo sulladelall’interno del, più noto comedi Tor Tre Teste, area verde di circa 80 ettari nel Municipio V. Il, grazie a uno stanziamento di circa 76mila euro (63mila il costo dei lavori, più le spese fisse), prevede interventi di recupero e messa in sicurezza della struttura all’aperto, inaugurata nel 2001, che attualmente versa in uno stato di avanzato degrado per la presenza di sedute quasi completamente rimosse o vandalizzate e di piante infestanti su tutta la superficie del. “Vogliamo restituire ai cittadini un luogo di cultura che da 10 ...

LuisCFV11 : RT @ROMA_TRIPS: #RomeIsUs #Roma #Rome Ve regalo er Teatro Marcello... Buona serata Giovini de @TrastevereRM e a Tutti! Buon fine settimana… - _rjardon : RT @ROMA_TRIPS: #RomeIsUs #Roma #Rome Ve regalo er Teatro Marcello... Buona serata Giovini de @TrastevereRM e a Tutti! Buon fine settimana… - Nonsonounbot1 : RT @fabiospes1: BUGIARDA...???? - fabiospes1 : BUGIARDA...???? - dicofilo : RT @hofattotardi: A #Napoli è andato in scena lo stesso teatro del 2018/19 a #Roma, a #Torremaura e #Casalbruciato, quando #Forzanuova e #… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Teatro

Corriere della Sera

Prepararsi a festeggiare un bicentenario in un periodo così complicato per la musica, per la cultura e soprattutto per l’intera società ancora un anno fa non sarebbe stato immaginabile. Eppure a pensa ...Rebecca, classe 1990, nata a Parma e cresciuta a Casalmaggiore (Cremona), ha vissuto una carriera vertiginosa, arrivando allo status di étoile del Teatro dell’Opera di Roma, con la consacrazione ...