Roma, Smalling salta il Milan. Emergenza difesa, ecco le soluzioni (Di sabato 24 ottobre 2020) Roma - Brutte notizie per la Roma, Chris Smalling sarà costretto a saltare la gara di lunedì contro il Milan. Il difensore inglese, fermo da martedì scorso per una distorsione al ginocchio subita in ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 ottobre 2020)- Brutte notizie per la, Chrissarà costretto are la gara di lunedì contro il. Il difensore inglese, fermo da martedì scorso per una distorsione al ginocchio subita in ...

