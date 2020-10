Roma, Mancini negativo in due giorni. È disponibile per il Milan (Di sabato 24 ottobre 2020) Positivo giovedì mattina, poco prima di Young Boys-Roma, che comunque avrebbe saltato lo stesso per squalifica,. negativo oggi, sabato, esattamente due giorni dopo. Tanto da esultare pubblicamente e ... Leggi su gazzetta (Di sabato 24 ottobre 2020) Positivo giovedì mattina, poco prima di Young Boys-, che comunque avrebbe saltato lo stesso per squalifica,.oggi, sabato, esattamente duedopo. Tanto da esultare pubblicamente e ...

DiMarzio : #ASRoma, #Mancini è guarito dal Covid - Sport_Mediaset : +++ #Roma, #Mancini negativo: ci sarà contro il #Milan. +++ #SportMediaset #Ultimora - pisto_gol : Tanto talento nella bella Roma vista col Benevento: Mkhitaryan, GVillar, Carles Perez, Mancini, Ibanez, Veretout, S… - sportli26181512 : Roma, Mancini come Hakimi: 'guarito' in due giorni. E ora prenota San Siro: Roma, Mancini come Hakimi: 'guarito' in… - fabriziofino82 : @DiMarzio E domani fanno un altro titolo su Mancini della Roma! Era negativo?!!! ????? -