Roma, commercianti ed imprenditori in piazza: “Ci state rovinando” (Di sabato 24 ottobre 2020) Sale la tensione anche nella capitale dove da ieri è partita la misura del coprifuoco dalle ore 24 fino alle 5 del mattino successivo. I commercianti dicono basta, non vogliono scomparire. Proteste pigneto (Facebook)La protesta contro le misure restrittive adottate dalle istituzioni locali raggiunge anche Roma. Ieri primo giorno di coprifuoco, prima notte anzi, dalle 24 alle 5 del mattino seguente. Tutto chiuso, tutto fermo. Non per i commercianti però della zona Pigneto, che si sono dati appuntamento in piazza per manifestare contro l’ennesima misura restrittiva che mina l’esistenza delle loro piccole attività commerciali. In questo modo moriamo, si grida, non possiamo più continuare cosi, gridano disperati i manifestanti. Sono decisi i ... Leggi su chenews (Di sabato 24 ottobre 2020) Sale la tensione anche nella capitale dove da ieri è partita la misura del coprifuoco dalle ore 24 fino alle 5 del mattino successivo. Idicono basta, non vogliono scomparire. Proteste pigneto (Facebook)La protesta contro le misure restrittive adottate dalle istituzioni locali raggiunge anche. Ieri primo giorno di coprifuoco, prima notte anzi, dalle 24 alle 5 del mattino seguente. Tutto chiuso, tutto fermo. Non per iperò della zona Pigneto, che si sono dati appuntamento inper manifestare contro l’ennesima misura restrittiva che mina l’esistenza delle loro piccole attività commerciali. In questo modo moriamo, si grida, non possiamo più continuare cosi, gridano disperati i manifestanti. Sono decisi i ...

Agenzia_Ansa : #Roma, tensione al #Pigneto: alcuni #commercianti protestano per la chiusura della strada e per il #coprifuoco. IL… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Roma, tensione al #Pigneto: alcuni #commercianti protestano per la chiusura della strada e per il #coprifuoco. IL VIDEO… - FabioOffreda : RT @Agenzia_Ansa: #Roma, tensione al #Pigneto: alcuni #commercianti protestano per la chiusura della strada e per il #coprifuoco. IL VIDEO… - marcoluci1 : RT @Agenzia_Ansa: #Roma, tensione al #Pigneto: alcuni #commercianti protestano per la chiusura della strada e per il #coprifuoco. IL VIDEO… - DtDonatella : RT @lillygvr: @CucchiRiccardo Signor Cucchi io ti amo però guarda Milano, Torino, Catania, Roma. Trovi qualche differenza? Da nord a sud si… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma commercianti Roma, prima notte di coprifuoco: proteste dei commercianti da Campo de' Fiori fino al Pigneto RomaToday Calenda, Bertolaso e il futuro di Roma. L’analisi di Antonucci

Roma. Due outsider politici, due personaggi in cerca di autore, in bilico tra le rispettive competenze professionali. L'analisi di Antonucci ...

Dalla Cna appello a unire le forze per superare la crisi

ROMA (ITALPRESS) – Il mondo dell’artigianato svolge un ruolo essenziale nell’economia Italiana e può dare un contributo fondamentale nella ripresa del nostro Paese dopo la crisi legata al Coronavirus.

Roma. Due outsider politici, due personaggi in cerca di autore, in bilico tra le rispettive competenze professionali. L'analisi di Antonucci ...ROMA (ITALPRESS) – Il mondo dell’artigianato svolge un ruolo essenziale nell’economia Italiana e può dare un contributo fondamentale nella ripresa del nostro Paese dopo la crisi legata al Coronavirus.