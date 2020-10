Roma. Colle Oppio: avviato il cantiere per il restauro del monumento ad Alfredo Oriani (Di sabato 24 ottobre 2020) avviato il cantiere per la realizzazione dell’intervento di restauro del monumento allo scrittore e poeta Alfredo Oriani collocato nel Parco di Colle Oppio lungo la via della Domus Aurea, nell’area verde non lontana dall’ingresso della residenza neroniana. I lavori sono promossi da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Il monumento, realizzato dallo scultore Ercole Drei (Faenza 1886 – Roma 1973) nel 1935, è costituito da una statua in bronzo alta 3,50 m, collocata su un imponente basamento (metri 2,50) in granito rosso di Baveno, con iscrizioni commemorative. Con questo intervento di ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 24 ottobre 2020)ilper la realizzazione dell’intervento didelallo scrittore e poetacollocato nel Parco dilungo la via della Domus Aurea, nell’area verde non lontana dall’ingresso della residenza neroniana. I lavori sono promossi daCapitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Il, realizzato dallo scultore Ercole Drei (Faenza 1886 –1973) nel 1935, è costituito da una statua in bronzo alta 3,50 m, collocata su un imponente basamento (metri 2,50) in granito rosso di Baveno, con iscrizioni commemorative. Con questo intervento di ...

Prima dell’opera sul Colle Oppio dedicata ad Alfredo Oriani infatti aveva già ... lavoro e il risparmio sul frontone del Palazzo dei Beni Stabili a Piazza Colonna a Roma. Aveva anche collaborato a ...

