Roma | al quartiere Prati furti a raffica di pneumatici

Roma, al quartiere Prati è strage di pneumatici: decine di segnalazioni di furto e al posto delle gomme i proprietari trovano mattoni Prati, come una cartolina ingiallita di una Roma di altri tempi, torna a essere suo malgrado il palcoscenico di una Pratica illecita che sembrava retaggio di un passato fatto di degrado e povertà: il furto degli pneumatici.

Roma era da poco uscita da situazioni di estrema povertà ... Purtroppo come spiega la Dire (www.dire.it) non è più così, e non c’è nemmeno da scherzare. Il quartiere Prati, infatti, da alcuni giorni è ...

Roma, incidente sulla Nomentana. Serena Greco morta a 38 anni, l'ultima chiamata al marito: «Tra poco sarò a casa»

Serena Greco, 38enne di origine salernitata residente a Roma, è morta ieri pomeriggio in seguito a un incidente in motorino su via Nomentana. L'ultima chiamata al marito: «Tra poco sarò a casa». Trova ...

