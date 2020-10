Roby Facchinetti | «Nella vita ho avuto fortuna»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 24 ottobre 2020) Settantasei anni, cinquanta da Pooh, cinque figli da tre donne diverse, migliaia di brani scritti e interpretati. A questi numeri Roby Facchinetti ne aggiunge un altro: il suo primo libro, «Katy per sempre», appena uscito per Sperling & Kupfer. Il riferimento del titolo è semplice: Piccola Katy, suo cavallo di battaglia. «L’ultimo concerto dei Pooh», racconta, «è datato 30 dicembre 2016. Scendere da qual palco è stato doloroso e faticoso. E quando mi sono chiuso in camerino e ho iniziato a leggere i messaggi, ne ho trovato uno di Katy. “La vostra musica ha raccontato la mia vita”, c’era scritto». Il libro racconta la storia di quella Katy, di tutte le ragazze che hanno attraversato gli anni ‘70 e ‘80, di una generazione, dell’Italia che cambia. Diciannove capitoli nei quali trovano spazio 19 canzoni dei Pooh. Non solo parole. L’artista bergamasco si racconta ancora una volta in note. Il libro, infatti, è accompagnato da un nuovo triplo album Inseguendo la mia musica, che comprende due cd live e uno in studio, contenente 5 inediti, tra cui Rinascerò, rinascerai, il brano molto intenso scritto durante il lockdown dello scorso marzo.