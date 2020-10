Rivolta Napoli, giornalista Sky aggredito in diretta (VIDEO) (Di sabato 24 ottobre 2020) Negli scontri di Napoli della scorsa notte, anche un aggressione ad un giornalista tv di sky, inviato sul posto, le immagini riprese all’interno del suo collegamento con lo studio. Paolo Fratter (Facebook)A Napoli monta la protesta contro i provvedimenti presi ed annunciati dal governatore della regione Campania Vincenzo De Luca. Non sono piaciute ai campani quelle parole, la pronuncia di quella parola, “lockdown”, che riporta alla mente i sacrifici di inizio anno, con i negozi chiusi e la relativa crisi economica. Non possono reggere un’altra simile esperienza, e allora in molti sono scesi in strada per protestare contro quello che sta per accadere. Purtroppo la situazione però è sfuggita di mano, e quella che doveva sembrare una pacifica protesta contro il governatore della ... Leggi su chenews (Di sabato 24 ottobre 2020) Negli scontri didella scorsa notte, anche un aggressione ad untv di sky, inviato sul posto, le immagini riprese all’interno del suo collegamento con lo studio. Paolo Fratter (Facebook)Amonta la protesta contro i provvedimenti presi ed annunciati dal governatore della regione Campania Vincenzo De Luca. Non sono piaciute ai campani quelle parole, la pronuncia di quella parola, “lockdown”, che riporta alla mente i sacrifici di inizio anno, con i negozi chiusi e la relativa crisi economica. Non possono reggere un’altra simile esperienza, e allora in molti sono scesi in strada per protestare contro quello che sta per accadere. Purtroppo la situazione però è sfuggita di mano, e quella che doveva sembrare una pacifica protesta contro il governatore della ...

BentivogliMarco : Immancabili molti giornali online a chiamare 'rivolta' un'operazione organizzata da fascisti e camorra. leggete i… - fanpage : ?? Ultim'ora Parte la rivolta a Napoli, in centinaia in strada contro il coprifuoco. Le immagini dal centro della ci… - Adnkronos : Forza Nuova: 'Noi in strada a Roma, da Napoli partita la rivolta' - oniizip10 : RT @Zziagenio78: Ma come faceva mezzo Twitter dopo poco dalla rivolta di Napoli a sapere esattamente chi erano i rivoltosi, perché protesta… - LidiaPaolillo : RT @BentivogliMarco: Immancabili molti giornali online a chiamare 'rivolta' un'operazione organizzata da fascisti e camorra. leggete il c… -