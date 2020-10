Rivolta a Napoli. Salvini attacca Conte: non è possibile che la cura sia peggiore del male (Di sabato 24 ottobre 2020) “La violenza deve essere condannata, sempre, comunque e dovunque. attaccando poliziotti e giornalisti non si risolve nessun problema, si commette un reato. Punto” scrive su facebook Matteo Salvini in relazione alla Rivolta a Napoli. Tuttavia il leader della Lega attacca Conte e afferma: “È evidente che la confusione, i ritardi, l’impreparazione e l’incapacità del governo (cosa hanno fatto in tutti questi mesi? Giocato con monopattini e banchi con le rotelle?) stanno esasperando milioni di cittadini perbene in tutta Italia. Non è possibile che la cura sia peggiore del male”. Leggi su laprimapagina (Di sabato 24 ottobre 2020) “La violenza deve essere condannata, sempre, comunque e dovunque.ndo poliziotti e giornalisti non si risolve nessun problema, si commette un reato. Punto” scrive su facebook Matteoin relazione alla. Tuttavia il leader della Legae afferma: “È evidente che la confusione, i ritardi, l’impreparazione e l’incapacità del governo (cosa hanno fatto in tutti questi mesi? Giocato con monopattini e banchi con le rotelle?) stanno esasperando milioni di cittadini perbene in tutta Italia. Non èche lasiadel”.

