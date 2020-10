Rivolta a Napoli, lo youtuber Gregis incita gli italiani a uccidere poliziotti, giornalisti e politici (Di sabato 24 ottobre 2020) Direttamente dalla sua abitazione di Tenerife (Spagna), da dove ha ripreso numerosi video contenenti pura disinformazione e teorie di complotto sul nuovo Coronavirus, lo youtuber Gian Luca Gregis pubblica il 24 ottobre 2020 un video dal titolo «E’ ora di spaccare tutto e tutti!» dove incita i cittadini italiani a «spaccare le ossa» a giornalisti, poliziotti e politici. Un video di circa 19 minuti dove elogia le azioni violente avvenute il 23 ottobre a Napoli, minimizzando le aggressioni subite da poliziotti e giornalisti come Paolo Fratter. Non solo, secondo «Il Greg» – così si fa chiamare sui social – i giornalisti erano presenti in strada ... Leggi su open.online (Di sabato 24 ottobre 2020) Direttamente dalla sua abitazione di Tenerife (Spagna), da dove ha ripreso numerosi video contenenti pura disinformazione e teorie di complotto sul nuovo Coronavirus, loGian Lucapubblica il 24 ottobre 2020 un video dal titolo «E’ ora di spaccare tutto e tutti!» dovei cittadinia «spaccare le ossa» a. Un video di circa 19 minuti dove elogia le azioni violente avvenute il 23 ottobre a, minimizzando le aggressioni subite dacome Paolo Fratter. Non solo, secondo «Il Greg» – così si fa chiamare sui social – ierano presenti in strada ...

