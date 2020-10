Rivolta a Napoli contro il lockdown, l’ombra di ultras e neofascisti. Per Morra c’era anche «la sapiente regia dei clan» – I video (Di sabato 24 ottobre 2020) Notte di fuoco a Napoli. Circa un migliaio di persone sono scese per le strade della città nella prima serata di coprifuoco alle 23, per protestare contro la stretta anti Coronavirus varata dal presidente della Campania Vincenzo De Luca. Ore intense di manifestazioni, ma anche di scontri con la polizia messi in atto da una parte dei presenti. Dalle prime ricostruzioni, le violenze sarebbero partite da gruppi di estrema destra e ultrà. Secondo Nicola Morra (M5s), presidente della commissione Antimafia, sarebbe stata accertata anche la presenza reale di uomini dei clan della Pignasecca, del Pallonetto e dei Quartieri Spagnoli. «Ieri sera a Napoli, nell’irrazionalità di tante persone evidentemente inconsapevoli di quanto stavano facendo, ... Leggi su open.online (Di sabato 24 ottobre 2020) Notte di fuoco a. Circa un migliaio di persone sono scese per le strade della città nella prima serata di coprifuoco alle 23, per protestarela stretta anti Coronavirus varata dal presidente della Campania Vincenzo De Luca. Ore intense di manifestazioni, madi scontri con la polizia messi in atto da una parte dei presenti. Dalle prime ricostruzioni, le violenze sarebbero partite da gruppi di estrema destra e ultrà. Secondo Nicola(M5s), presidente della commissione Antimafia, sarebbe stata accertatala presenza reale di uomini deidella Pignasecca, del Pallonetto e dei Quartieri Spagnoli. «Ieri sera a, nell’irrazionalità di tante persone evidentemente inconsapevoli di quanto stavano facendo, ...

