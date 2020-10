Rivalsa dell’azienda sanitaria pubblica sul medico | spetta alla giurisdizione ordinaria

Leggi su leggioggi

(Di sabato 24 ottobre 2020) Contro chi deve rivolgersi la doglianza di una persona rimasta lesa a causa di un errore? Contro la struttura ospedaliera oppure contro il chirurgo o il sanitario responsabile della condotta attiva od omissiva illecita? In verità, il danneggiato può avanzare le proprie pretese risarcitorie nei confronti di entrambi i soggetti. Più precisamente, se il fatto è accaduto dopo l’entrata in vigore della legge 24 del 1 aprile 2017 (cosiddetta legge “Gelli-Bianco” sulla sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), egli potrà agire a titolo di responsabilità contrattuale nei confronti dell’aziendao della unitàlocale competente e a ...