Riunione Regioni-Governo: per ora salta il lockdown in Campania

Proteste anche a Ercolano: commercianti in piazza contro De Luca 24 ottobre 2020 Nel corso della Riunione della Conferenza delle Regioni, alla presenza dei ministri Speranza e Boccia e del Commissario ...

Ultime Notizie dalla rete : Riunione Regioni Riunione Regioni-Governo: per ora salta il lockdown in Campania NapoliToday Le Regioni dicono no al piano del governo

Rimane insoluto il problema della mobilità fra Regioni, Boccia si incarica di portarlo in discussione con i governatori. La riunione viene sciolta, alle 15 le misure sono sottoposte al Cts che le ...

Passo indietro del Governatore della Campania De Luca. Non ci sarà il lockdown. Si pensa alla zona rossa sull’Area Metropolitana di Napoli.

Si legge nella nota ufficiale: “Il Governo ha sottoposto ai Presidenti delle Regioni la proposta di chiusura dei locali (bar e ristoranti) alle ore 18 e la decisione di portare al 75% la didattica a ...

