Ristoranti, palestre e piscine: tutto quello che il nuovo dpcm vieterà (Di sabato 24 ottobre 2020) AGI - "Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private". È un passaggio della bozza delle "disposizioni del decreto" che "si applicano dalla data del 25 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre". Un nuovo dpcm che sarà varato nelle prossime ore e annunciato dal Premier Conte. Un nuovo dpcm che si annuncia durissimo. L'AGI ha letto la bozza del testo, che dunque non è ancora definitivo. Quelle che seguono sono però ipotesi più che concrete, sulle quali il governo ... Leggi su agi (Di sabato 24 ottobre 2020) AGI - "Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private". È un passaggio della bozza delle "disposizioni del decreto" che "si applicano dalla data del 25 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre". Unche sarà varato nelle prossime ore e annunciato dal Premier Conte. Unche si annuncia durissimo. L'AGI ha letto la bozza del testo, che dunque non è ancora definitivo. Quelle che seguono sono però ipotesi più che concrete, sulle quali il governo ...

