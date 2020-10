Ristoranti | palestre e piscine | tutto quello che il nuovo dpcm vieterà

Leggi su agi

(Di sabato 24 ottobre 2020) AGI - "Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private". È un passaggio della bozza delle "disposizioni del decreto" che "si applicano dalla data del 25 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre". Al momento è tuttavia ancora in corso un braccio di ferro tra Palazzo Chigi e le Regioni, perché i governatori si oppongono all'ipotesi di chiudere locali e bar alle ore 18, chiedono la dad al 100% per le scuole superiori, ristori certi per le attività penalizzate e sono contrari anche al blocco dei confini regionali. Un ...