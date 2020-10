Ristoranti e bar chiusi la domenica, scuole semi-sospese e palestre chiuse: la bozza del nuovo Dpcm (Di sabato 24 ottobre 2020) Roberto Speranza ha detto di non amare la parola «coprifuoco», ma non c’è termini che si adatti meglio a quanto paventato nella bozza del nuovo Dpcm. La chiusura delle attività, di bar, ristoranti e negozi, sarebbe fissata alle 18 e nessuna festa, né al chiuso né all’aperto, sarebbe più permessa. Poco importa se connessa ad una qualche celebrazione religiosa. Con il nuovo Dpcm, la cui bozza è stata sottoposta al vaglio del Comitato tecnico scientifico, convocato d’urgenza sabato sera, si è voluto sconsigliare ogni tipo di riunione, ivi compresa quella a carattere familiare. Il governo ha raccomandato di non invitare a casa propria persone che non siano conviventi. E, al ristorante, ha chiesto che non si accomodino ad uno stesso tavolo più di quattro persone. Leggi su vanityfair (Di sabato 24 ottobre 2020) Roberto Speranza ha detto di non amare la parola «coprifuoco», ma non c’è termini che si adatti meglio a quanto paventato nella bozza del nuovo Dpcm. La chiusura delle attività, di bar, ristoranti e negozi, sarebbe fissata alle 18 e nessuna festa, né al chiuso né all’aperto, sarebbe più permessa. Poco importa se connessa ad una qualche celebrazione religiosa. Con il nuovo Dpcm, la cui bozza è stata sottoposta al vaglio del Comitato tecnico scientifico, convocato d’urgenza sabato sera, si è voluto sconsigliare ogni tipo di riunione, ivi compresa quella a carattere familiare. Il governo ha raccomandato di non invitare a casa propria persone che non siano conviventi. E, al ristorante, ha chiesto che non si accomodino ad uno stesso tavolo più di quattro persone.

BrunoVespa : Se bar e ristoranti non rispettano le distanze,vanno chiusi. Se le rispettano non creano assembramenti e limitarne… - ciropellegrino : @marcodifonzo Ci sono sì ristoratori, 'guaglioni' di bar e ristoranti, ma anche pezzi di ultras (che sanno bene com… - Agenzia_Ansa : Possibile chiusura delle piazze dalle 21. Stop a teatri, cinema: è quanto prevede la bozza in via di definizione d… - corrado_g69 : RT @AlessandroCere7: ' L’eutanasia di bar e ristoranti ' sotto la dittatura sanitaria in #Francia I clienti vengono licenziati dalla BRAVM… - Giulia67837906 : RT @evavola: Solo a #Milano ci sono circa 5800 ristoranti e 4800 bar. Dietro a questi , imprenditori, dipendenti, famiglie. Abbiamo un go… -