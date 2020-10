Regione Basilicata: tre milioni di euro all’Aci Per la gestione delle tasse automobilistiche (Di domenica 25 ottobre 2020) Di Nino Sangerardi: La Giunta regionale approva lo schema del disciplinare di cooperazione con ACI(automobile club d’Italia,gestore del pubblico registro automobilistico ai sensi della Legge n.510 del 19.02.1928) in materia di tasse automobilistiche regionali. I vertici dell’ACI a metà luglio 2020 comunicano la disponibilità a proseguire il rapporto con la Regione in scadenza il 31 luglio dello stesso anno. Pertanto gli oneri economici a carico dell’Ente regionale ammontano a 3.090.450,00 euro : 90.450,00 euro per l’anno 2020,1.500.000,00 euro anno 2021 e 1.500.000,00 euro anno 2023. Tra le mansioni che ACI deve svolgere si riscontra la gestione dell’archivio tasse ... Leggi su noinotizie (Di domenica 25 ottobre 2020) Di Nino Sangerardi: La Giunta regionale approva lo schema del disciplinare di cooperazione con ACI(automobile club d’Italia,gestore del pubblico registro automobilistico ai sensi della Legge n.510 del 19.02.1928) in materia diregionali. I vertici dell’ACI a metà luglio 2020 comunicano la disponibilità a proseguire il rapporto con lain scadenza il 31 luglio dello stesso anno. Pertanto gli oneri economici a carico dell’Ente regionale ammontano a 3.090.450,00: 90.450,00per l’anno 2020,1.500.000,00anno 2021 e 1.500.000,00anno 2023. Tra le mansioni che ACI deve svolgere si riscontra ladell’archivio...

