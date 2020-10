Reato ambientale, nei guai 3 persone: gestione illecita di rifiuti speciali (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoProsegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. In particolare, in data 21 ottobre 2020, i militari del Nipaaf di Avellino, unitamente ai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Lioni, in seguito a controlli in agro della Valle dell’Irno, hanno denunciato in stato di libertà 3 persone, in qualità di proprietario dell’ area e di titolari della ditta esecutrice dei lavori, resesi responsabili di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui è stato operato il sequestro per un totale di circa 400 metri cubi e di diverse violazioni in materia ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoProsegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. In particolare, in data 21 ottobre 2020, i militari del Nipaaf di Avellino, unitamente ai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Lioni, in seguito a controlli in agro della Valle dell’Irno, hanno denunciato in stato di libertà 3, in qualità di proprietario dell’ area e di titolari della ditta esecutrice dei lavori, resesi responsabili didipericolosi e non pericolosi di cui è stato operato il sequestro per un totale di circa 400 metri cubi e di diverse violazioni in materia ...

